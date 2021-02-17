歐霸盃32強淘汰賽周四展開，英超曼聯及熱刺分別成為賽事奪標大熱（6倍）和次熱（7倍）。事實上，隨着曼城在英超領先優勢不斷擴大，兩隊倒不如集中精神在盃賽上。曼聯領隊蘇斯克查再一次希望突破盃賽瓶頸，力爭自己上任以來首個錦標。至於熱刺領隊摩連奴，眼看球隊在英超低迷，自然也會以歐霸盃為目標，一來他兩次帶隊參加歐霸盃及其前身歐洲足協盃都順利奪標，二來歐霸盃應是熱刺取得下屆歐聯入場券最可行途徑。

文：吹雪

曼聯在周四32強首回合對西甲皇家蘇斯達，但因檢疫問題，比賽由原本作客改到意甲祖雲達斯中立場舉行。不過此安排對紅魔來說有點焉知非福的味道。眾所周知，曼聯歷來在歐戰對西班牙球隊的成績欠佳，57戰13勝22和22負，勝出率僅22.8%，上屆就是於四強不敵西維爾出局。紅魔作客西班牙成績更差，近10次作客成績為2勝5和3負，勝出率只有20%。所以今仗改到中立場舉行，對曼聯反可能有點幫助。

蘇B撈續約籌碼

蘇斯克查也到了需要一個獎盃來證明自己的時刻。曼聯上一個錦標已經是2017年歐霸盃，之後再無贏得任何冠軍。蘇斯克查2018年12月上任後情況也未有改善，由上季至今曼聯更已連續4次在盃賽4強出局，難怪紅魔名宿加利尼維利直言，蘇斯克查需要一個錦標來證明自己執教能力，他說：「蘇斯克查知道曼聯的標準，自他上任後，球隊是有進步，表現也比之前好。但是我們需要一個獎盃，而球員也需要贏得錦標。」近日更有傳言，管理層會先看看蘇斯克查能否終在今季取得零的突破，才決定會否跟他傾談新約。

至於前曼聯主帥摩連奴在熱刺則面對另外的問題。今季曾登上英超榜首的熱刺，剛於周日聯賽慘吞曼城三蛋後，近11場聯賽成績僅3勝2和6負，排名已跌至第九位，落後榜首曼城達17分之多，爭標極渺茫之餘，暫時排名更低於今季異軍愛華頓及韋斯咸，要靠聯賽排名取得下屆歐霸盃資格亦有難度。要爭取來屆歐戰入場券，其一途徑是在4月英聯盃決賽擊敗曼城，否則便要寄望贏得今屆歐霸盃，這樣既能奪取球會自2008年英聯盃以來首個錦標，同時還可在下季出戰更高級的歐聯賽事，實是一舉兩得。

摩佬捧盃率100%

摩連奴亦直言，歐霸盃對熱刺非常重要，他說：「歐霸盃對我們來說是個非常重要的賽事，我們充滿期望。球會和球員都想贏得此錦標，球員也需要此錦標。」摩連奴如此有信心是有原因，他2000年開始任主帥後，曾兩次率軍參戰這賽事，結果都捧盃而回，分別是2003年帶領葡超波圖在決賽擊敗些路迪，贏得歐霸盃前身歐洲足協盃，以及2017年帶領曼聯在決賽擊敗阿積士贏得歐霸盃，勝出率100%，難怪他有信心結束熱刺錦標荒。

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