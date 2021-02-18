東京奧組委特設的會長遴選委員會周四宣佈，推薦日本奧運相橋本聖子出任奧組委會長一職，橋本表示將會盡力推動奧組委內部男女平等，並會確保今屆奧運能夠順利舉行。

早於上星期已經有消息傳出，東京奧組委內部傾向任命橋本聖子繼任上星期辭職的森喜朗會長一職。橋本獲得推舉之後，周四已經隨即向日本首相菅義偉辭去奧運相一職，她出席就任記者會時表示，將會盡力改革奧組委體制：「今次我被委任會長一職，背後的原因在於男女平等的問題，我希望上任後能夠盡快落實一系列改革措施，創造一個公平公正的營運環境。」

東京奧運將於約5個月之後正式開幕，今屆奧運能否如期舉行現時仍然成疑，橋本聖子表示會盡力確保奧運能夠在今年7月開幕：「5個月後的奧運一定要在安全的情況下展開，如何應付武漢肺炎將會是一大課題，我希望能夠與體育界和國家共同努力，讓今屆奧運能夠在令人安心的環境下進行。」

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