西甲榜首隊馬德里體育會周三失分，作客僅以1:1逼和利雲特，但仍能將領先第二位皇家馬德里的優勢拉開至6分。

主場的利雲特開賽17分鐘由伊尼斯巴迪希先拔頭籌，但馬高斯洛蘭迪於20分鐘後建功，為馬體會追成平手。兩隊下半場互無建樹，馬體會最終賽和利雲特1:1，各得1分。目前，榜首的馬體會22戰得59分，領先多賽一場的皇馬6分，巴塞隆拿22戰得46分排第三。

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