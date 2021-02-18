周四澳網女單四強，「細威」莎蓮娜以0:2不敵大坂直美出局，賽後出席記者會更淚灑人前，惹來掛拍的猜測。從表現而言，雖然今屆賽事39歲的細威狀態不俗，但面對年青力壯的大坂始終無計可施。不許人間見白頭，或者作為黑人女子球手先驅的細威，是時候交棒予大坂等一眾後進。

過去大坂一直被稱為「小細威」，除了二人同樣為有色人種球手外，亦具備類似的打法，而當日大坂成名一戰正是18年美網決賽擊敗細威。今次二人再於硬地場交鋒，雖然甫開賽細威就成功破發，但此後大坂的底線抽擊令細威難以跟上，而且發球亦未見優勢，第一發得分率僅得65%遠低於大坂的85%。最終細威以直落兩盤不敵大坂，而今次碰頭更見二人的差距。

過去大坂直美已經不止一次公開表示對細威的敬意，更封對方為偶像。大坂曾經撰文指若非有「大細威」在前啟發，就不會有她、史堤芬絲，歌芙等的黑人球手出道，未來更陸續有來—去年的美網女單抽籤中破天荒出現12位黑人球手，佔參賽球手一成。於大坂等一眾後進而言，細威絕非只要一個球手，更是網球壇的先驅，是模範。作為球迷，雖然大坂表示她希望細威可以一直打下去，但她很清楚現時領導黑人女子球手的棒已交在她手上，而她亦已證明自己有力接棒。

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