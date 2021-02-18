周三英國傳媒報道，效力曼聯的英格蘭前鋒拉舒福特，被美國《時代》雜誌入選為百大影響力人物的侯選名單，以肯定他在為貧窮兒童所做的一切。

百大影響力人物的侯選人物當中運動員、藝人和政治領袖等，而拉舒福特就在倡導者的類別中。《時代》雜誌更請來七屆F1世界冠軍咸姆頓為福仔寫下簡評：「拉舒福特運用他的平台和影響力創造出積極的變化，去幫助社會弱勢人士。他更以激勵了無數的人加入他的行動和使命，令他成為眾人的榜樣。」、「過去一年，他推動了英國各地人士去關注和幫助貧窮兒童的問題，他的決心、堅毅和毅力確實令人鼓舞。我急不及待地想知道他如何繼續這項重要工作。」

拉舒福特一直盡力幫助貧窮兒童，在疫情期間與慈善組織為貧窮家庭籌食物及物資，又要求英國政府繼續派發食物卷等，連曼聯傳奇領隊費格遜亦大讚他非常有善心。去年曼徹斯特大學更向他頒榮譽學位，表揚他在公益服務的貢獻，英女皇亦向他授勳，令他獲得MBE的勳銜。

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