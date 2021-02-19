哥倫比亞中場占士洛迪古斯今季轉投愛華頓之後，曾經有過一段不俗表現，然而占士的表現高開低走，更有傳他已經厭倦了英超的生活，今季結束後可能會重返西甲。

占士洛迪古斯季初雖然有亮麗表現，可惜這位哥倫比亞中場始終敵不過傷患，去年11月和12月兩次受傷後表現有所下滑。踏入2021年後，占士雖然仍有7次聯賽上陣紀錄以及攻入2球，不過當中只有1次能夠踢足全場。

據西班牙傳媒報道，占士對於英國的生活文化、語言、以至英超硬朗的比賽風格導致他經常受傷都感到難以適應，他和英超的「蜜月期」已經完結。另一方面，雖然占士與領隊安察洛堤關係良好，不過安帥近期經常讓占士擔任需要協防的正中場位置，令他體力上無法應付之餘，亦增加了受傷的機會，令占士感到不滿。

報道又指雖然占士在西甲度過了一段不愉快的時光，但他仍希望回到西甲證明自己，尤其是在「仇人」施丹的面前。據報占士有可能今夏極速逃離英超，轉投西甲另一支首都球隊馬德里體育會。

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