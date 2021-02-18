周三歐聯16強首回合巴黎聖日耳門（PSG）4:1大勝巴塞隆拿，當中PSG射手基利麥巴比連中三元成為大紅人。而近期為Bein Sport擔任直播賽事嘉賓的前阿仙奴領隊雲格就表示，當年還是兵工廠主帥時曾經有機會免費簽入麥巴比，更指當時已經造訪對方的家中，可惜未能成事，令早已人才濟濟的險簽陣容又添一名猛將。

雲格指出當年麥巴比仍在摩納哥時，阿仙奴有機會免費簽入這位法國前鋒，「當年麥巴比仍在摩納哥，他考慮要不要續約時，為了可以羅致他，我曾經到訪他的家中，阿仙奴絕對有可能當時免費簽入他。」當然，最終麥巴比又順利進入險簽陣容。

之後雲格又數起自己其他險簽經歷，例如基斯坦奴朗拿度（C朗）已經在阿仙奴訓練場並且穿上球衣，又例如當初不單只想簽法比加斯，是希望同時簽入碧基以及美斯，最終統統進入險簽陣容。但雲爺爺就指任何球隊都會有這樣會球星擦身而過的經歷，「你去問AC米蘭、車路士，曼聯等的大球會，他們都會有這樣的故事，職業足球就是這樣。」

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