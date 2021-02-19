祖雲達斯門將保方因為在一場對帕爾馬的意甲聯賽「褻瀆神明」，被意大利足總罰款5,000歐元（約47,000港元）處分。

事件發生於12月19日祖雲達斯大勝帕爾馬4:0之役。當時球隊正以4:0領先，而保方向隊中的U23中場樸坦路華說話時用上了「Porco Dio」這句意大利文鬧對方，而「Porco Dio」意思大約是「上帝是豬」或者「上帝很差勁」，在意大利都被視為係粗話。

意大利足總經過調後，決定對保方罰款5,000歐元。

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