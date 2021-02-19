據西班牙傳媒報道，皇家馬德里的法國前鋒賓施馬有周五的操練中受傷，有機會因傷錯過周六對華拉度列的西甲，以及下周三對阿特蘭大的歐聯賽事。

據報賓施馬在周五早上的練習中受傷，報道引述知情人士指，這位法國前鋒的傷勢不輕，極大機會錯過周六的西甲賽事，至於他能否趕及在下周三的歐聯復出仍有待觀察。33歲的賓施馬今季已經為皇馬在各項賽事攻入17球，他的缺陣肯定會令銀河艦隊頓失炮台。

皇馬近期的傷兵問題嚴重，除賓施馬外，丹尼爾卡華積、艾達米列達奧、沙治奧拉莫斯、馬些路、費達歷高華維迪、奧迪奧蘇拿、夏薩特和洛迪高高斯等人同樣因傷缺陣，幸好當中部球員最快可趕及下周三復出。

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