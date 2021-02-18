今季英超除了有菲爾科頓、布卡約沙卡及赫臣奧杜爾幾名潛力新星湧現外，狼隊亦有一位20歲的翼鋒柏度尼圖證明了自己的實力。今季由於迪亞高祖達離隊、魯爾占美尼斯受傷以及其餘幾名進攻球員啞火的關係，令到狼隊的入球能力大受影響，不過接替祖達正選位置的柏度尼圖就成功撐起狼隊的鋒線。

上輪狼隊作客2:1反勝修咸頓一仗，柏度尼圖為球隊攻入反超前的一球，此子今季已於英超累積5入球4助攻，為今季英超21歲以下入球及助攻次數最多的球員之一。領隊紐奴就大讚他的表現：「柏度尼圖非常有才華，這與球員的成長，以及他希望變得更好有關。柏度尼圖需要每場比賽都這樣表現，我覺得他的發展方向正確，不過仍然有很長的路要走。」就連他的隊友魯賓尼維斯也認為，柏度尼圖會成為一位世界級巨星。 狼隊今季其他鋒線球員表現不濟，自從魯爾占美尼斯去年11月受傷後，18歲的法比奧施華以及冬季加盟的韋利安荷西仍未完全適應英超節奏。上季表現不俗的艾達馬查奧爾狀態低迷，季內23次上陣顆粒無收，加 上另一位主力普丹斯近期受傷患影響，因此令到入球重任落在20歲的柏度尼圖身上。

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