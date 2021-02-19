周四舉行的歐霸盃32強首回合賽事，阿仙奴憑布卡約沙卡的入球以1:1逼和賓菲加，另一支英超球隊李斯特城作客則以0:0悶和布拉格斯拉維亞。次回合賽事將於下周四上演。

阿仙奴作客賓菲加一仗因為武漢肺炎疫情而改於羅馬主場奧林匹克體育場舉行，上半場戰況相對平淡，但上場英超對列斯聯連中三元的奧巴美揚，於19分鐘近射不入，阿仙奴錯失領先機會，完半場兩隊互交白卷。

賓菲加在先開紀錄。55分鐘，伊美路維在禁區內犯手球，賓菲加獲得12碼，碧斯操刀射入助球隊領先1:0。不過，阿仙奴僅2分鐘後，便由布卡約沙卡接應薛迪索拉斯在禁區內傳中球在門前射入而扳平。其後，奧巴美揚在63分鐘接應馬田奧迪加特傳送後在禁區內射斜，賓菲加的艾華頓索拉斯在10分鐘後亦失機，兩隊最終賽和1:1。值得一提是，阿仙奴今場7次射門2次中龍，但據Squawka統計，槍手今場被吹越位10次，越位次數較他們起腳射門更多。

至於目前在英超排第三的李斯特城，作客布拉格斯拉維亞未有創造太多機會，全場控球53%稍勝對手，但8射1中龍反而不及主隊的14射3中龍。李城的最好機會是上半場14分鐘，哈維班尼斯接應隊友傳送後殺入禁區近射，但被對方門將倒地封出，兩隊始終都未能成功破網，兩無紀錄以0:0賽和。

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