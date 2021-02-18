曼聯周四憑般奴費南迪斯（B費）梅開二度，加上拉舒福特及丹尼爾占士各建一功，在歐霸盃32強首回合以客隊身份以4:0大炒皇家蘇斯達，晉級16強形勢大好。

由於西班牙政府為了應對武漢肺炎疫情而收緊旅遊限制，禁止英國旅客入境，這場原定在皇蘇主場上演的比賽被安排在都靈的祖雲達斯主場進行。兩隊開賽後互有攻守，曼聯在拉舒福特兩度在禁區內攻門都被皇蘇門將阿歷斯列美路擋出後，於27分鐘先開紀錄。當時拉舒福特在左路長傳，皇蘇後衞想解圍但與門將列美路發生誤會撞在一起，B費把握機會在小禁區角射入助曼聯領先1:0。

曼聯在57分鐘藉B費在禁區邊接應丹尼爾占士助攻再入一球，旁證原本示意越位，但經VAR確認入球有效，曼聯領先至2:0。這記入球是B費今季各項賽事所入的第21球，亦是他為曼聯在歐戰所入第9球，而他2020年2月為紅魔「地標」以來，各項賽事上陣58場已直接參與了52球（33入球、19助攻），同期直接參與的入球較其他英超球員至少多10球。

64分鐘，拉舒福特亦終於取得入球進賬，他接應費特洛迪古斯傳送後，殺入禁區射成3:0。曼聯在3分鐘後有丹尼爾占士的入球因傳球的格連活特越位在先而無效。丹尼爾占士在80分鐘再有射門被列美路擋出後，他於90分鐘終於取得突破，接應艾歷拜利傳送後在右路殺入禁區後成功破網，協助曼聯以4:0大勝皇蘇。次回合將於下周四在奧脫福舉行。

根據Opta的統計，今場比賽追平了英格蘭球隊在歐洲賽事作客西班牙球隊的最大勝仗紀錄，與今季歐聯分組賽作客以4:0擊敗西維爾的車路士看齊。另外，曼聯亦締造了英格蘭球隊在歐霸盃/歐洲足協盃作客贏西班牙球隊的最大分差，超越了2004年3月作客贏馬略上的紐卡素。

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