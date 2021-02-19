因背痛缺席一場比賽的林書豪（Jeremy Lin）周四在G League後備復出便攻入27分，加上普爾（Jordan Poole）獲G League今季新高的37分，協助一度落後20分的聖克魯斯勇士大逆轉，以113-109反勝韋恩堡瘋蟻。

缺席了周三險勝坎頓劍客一仗的林書豪雖然並非勇士得分最多球員，但他第三節中段在球隊落後20分時上場，隨即投進一記三分球，第三節還剩1分48秒時，他上籃得手助勇士將與瘋蟻的分差縮窄至單位數。

第四節中段追平後，勇士在只餘5分40秒時藉里斯（Isaiah Reese）射入罰球而首次領先。關鍵時刻連得8分的林書豪在最後1分34秒再遠射三分得手，勇士以3分超前並最終反勝瘋蟻。今場後備上陣的林書豪，出賽34分鐘獲得27分、7助攻、6籃板、2偷球及2封截，幫助勇士取得兩連勝，今季在G聯賽戰績改寫為3勝3負。

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