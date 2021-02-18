02年世界盃南韓殺入四強，但過程中都不乏有球證幫手，最經典莫過於對意大利的16強。而近排當年有份代表南韓出戰嘅前國腳李天秀上一個綜藝節目時，就大爆自己踢意大利隊長馬甸尼後腦嘅「裂頭腳」係專登，係為咗報對方睇佢哋唔起嘅仇。

當年16強一戰記性好嘅球迷都記得相當之「黑」，而其中有一腳李天秀入楔想埋門，當時馬甸尼就跟上防守，之後仲跌咗落地下，當時李天秀就博懵一腳踢落馬甸尼個後腦，不過球證出晒名嘅摩連奴就冇任何表示。

而喺綜藝節目上面，呢位曾經踢過皇家蘇斯達嘅翼鋒就話自己個腳係專登，就話因為意大利球員好寸先會咁，「嗰啲意大利球員好寸，完全目中冇人，我覺得佢哋睇唔起南韓球員，而且都有南韓球員被佢地踢過，所以我先咁做。」李天秀就話自己唔係突登揀馬甸尼嚟踢，但咁啱有咁嘅機會所以就出腳。

其實呢次都唔係李天秀第一次講呢件事，佢以前喺自傳都分享過呢件事，睇嚟佢到家陣仲係覺得踢呢一腳係成就，真係難怪咁多人過左咁多年都仲係咁憎南韓。

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