港超聯因武漢肺炎疫情第四波，停戰近三個月，周五終於復賽，上演兩場菁英盃最後一輪分組賽，頭場下午3時於小西灣運動場有B組的冠忠南區對愉園，而衞冕傑志晩上7時在A組生死戰鬥天水圍飛馬。賽事可讓球迷入場。

今季港超聯去年11月底因疫情而停擺，足總初一獲政府首肯復賽，不過，銀牌及足總盃被迫取消，而菁英盃為季內僅餘盃賽，當中愉園在B組已與東方龍獅提早晉級。重用年輕球員的愉園在今季菁英盃分組賽首戰爆大冷挫東方，之後兩挫晉峰，加上賽和南區，已有10分而提前入四強，今午遇可能有新澳洲年輕前鋒卡希爾登場的南區，目標是爭取贏波及提升狀態於周三爭決賽席位。愉園及南區在分組首循環交鋒踢成0:0。

至於尾場，傑志對飛馬則是兩隊只能活一隊的生死戰。飛馬原本以平常應付菁英盃，不過，該支回歸地區的球隊經過5戰暫有7分在手，如此戰擊敗傑志便可與理文齊齊晉級四強，主教練郭嘉諾賽前表示，復操後安排不少分隊賽，但球隊一直只能在仿真草場操練，長時間未有機會在練草地踢波，恐有影響。

他說：「此戰必須取得入球才有機會贏波，踢法會較進取，亦分析加入超援巴爾拿的傑志季內比賽，但我們有超援班拿度離隊，可幸翼鋒達施華狀態有明顯進展將是明戰進攻重心。」中鋒山度士因傷或缺陣，而兩隊在分組賽首循0:0言和。

傑志此戰不敗便可出線，而去年底加盟的前西班牙小國腳中場巴爾拿有望登場領軍爭取再入四強。守衛羅梓駿賽前表示復賽首戰關乎能否出線，必須認真應戰。料此賽攻入6球的安永佳，此戰續正選上陣。

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菁英盃今日賽程

開賽時間 組別 對賽球隊 場地

3:00pm B 冠忠南區vs愉園 小西灣運動場

7:00pm A 傑志vs天水圍飛馬 旺角場

開票$80及$30(長者及學生票)

球迷明日入場須知

－門票將於比賽當日於開賽前90分鐘發售

－必需要登記個人資料，可選擇以網上版或填寫即場提供的表格

－可選擇使用「安心出行」應用程式登記，但並非必需

－球迷在場內需戴口罩

－不准進食

－可飲用杯裝及紙包裝飲品

－球場可容納人數一半，同一行座位最多只能使用連續四個座位

註:球迷明日入場前可先登入以下網址https://www.hkfa.com/covid19，填寫申報資料

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