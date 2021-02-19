隨着武漢肺炎第四波疫情減退，政府昨日起有條件放寬場所限制後，足總今日公佈，將軍澳足球中心可於明日重開，而早前在隔離泡泡監察下復操的港超聯球員，隨着限聚令放寬，足總抽様突擊檢測球員的措施已暫停。

疫情第四波，政府一刀切關閉所有體育設施及場地，而足總的將軍澳足球中心自去年12月2日開始關閉，至本月初，政府同意讓港超聯職業球隊在實行隔離泡泡下復操始作有限度重開。

足總今日公佈，足球訓練中心明日重開，將繼續實施一系列防疫措施，以保障職員及入場人士的健康和安全。訓練中心將遵從政府最新衞生防疫指引，工作人員須每14日接受病毒的檢測、訓練時每一小組不得超過四人，而每個小組保持至少1.5米的距離或須設有隔板作出有效分隔；應遵照相關隊際運動的比賽規則，每個球場上設球員及裁判人數上限等。

入場人士必須通過體溫檢測，登記姓名、電話及到訪的日期及時間，或選擇使用「安心出行」應用程式。任何在場人士必須佩戴口罩，只於運動或淋浴期間可獲豁免（淋浴設施只作有限度開放）。為了減少入場人數，每名入場的學生只可由一名家長陪同。而訓練中心將加強清潔及消毒工作，以保持環境衞生。

至於獲政府批准提早在嚴格的防疫措施下復操的港超聯球隊，昨日亦接獲足總通知，球員往返居所及球場的點對點交通等安排維持要求不變，而球會仍強烈要求球員，訓練以外須留在家中，至於今次新增的抽樣突擊檢測球員行蹤的措施已暫停。

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