【綜合澳州外電】周四澳網上演1哥祖高域對外卡球手卡拉斯夫的男單4強賽事，結果並未有出現爆冷賽果，祖高域直落3盤6:3、6:4及6:2淘汰對手率先殺入決賽，下周日將會與梅韋迪夫和薛斯柏斯的勝方爭奪冠軍。

祖高域首局就以40:0向卡拉斯夫來一個「下馬威」，不過世界排名114位的卡拉斯夫，憑着強勁的發球力保首三個發球局，可惜他在第八局出現多次無壓力下失誤，最終被祖高域以6:3取下首盤。祖高域在第二盤開始壓制卡拉斯夫，不過後者繼續憑着強力的擊球和驚人的體能應戰，終於到第8局把握到祖高域2次無壓力下犯錯，取得今場首個破發。卡拉斯夫在第10局更打出超水準打至「刁時」，祖高域幾經辛苦之後才保住這個發球局，以6:4贏得第2盤。第三盤初段戰況再次咬緊，然而祖高域在關鍵賽局之中依然保持冷靜，多次成功破發，再贏6:2晉身決賽。

祖高域賽後大讚卡拉斯夫的表現，並為他在今屆澳網出色的表現表示祝賀。這位塞爾維亞球手又表示，自己的身體狀況良好，今場未有感到任何痛楚，在今屆賽事亦已獲得足夠的練習和比賽，相信能夠以最佳狀態迎接下周日的決賽。梅韋迪夫和薛斯柏斯都是極高水平的球手，相信2人會合演一場精采的4強戰，而他亦會好好欣賞這場大戰。（now670及有線651台今日10:00am起直播）