曼聯周四歐霸盃32強首回合作客以4:0大炒皇家蘇斯達，晉級16強形勢大好。領隊蘇斯克查賽後稱，喜見球員交出表現，擺脫紅魔近周困難的表現及頹勢。他又讚揚今場梅開二度的中場般奴費南迪斯，形容他總不滿足自己表現，不停推動自己，這讓他很欣賞。

曼聯自去年12月歐聯H組意外不敵萊比錫出局後，表現一度反彈，上月更曾經升上英超榜首。不過他們近周戰績有所下滑，周日英超與西布朗賽和1:1後，曼聯在各項賽事近6場僅得2勝。今場能靠歐霸盃重回勝軌，蘇B都大讚紅魔表現說：「我們踢得很好，在射門方面很決斷，即使我們在首個入球前，攻門機會不多。但當我們射入第二球後，就像開拓了整場比賽，為自己找到很多空位。」

他又讚揚B費場上的態度，形容他不斷推動自己追求更多：「他總希望把事情做得更好，以自己最佳的能力完成，這是一個好的特性。如果他入兩球，就要求自己入三球；如果有一次助攻，就會想有另一次，他推動所有人前進，雖然有時他要求得太多了。今晚他在自己的位置表現得很好，為我們製造很多空間，很有效率。」

紅魔本月底次回合回到主場奧脫福迎戰皇家蘇斯達前，周日還有主場鬥紐卡素的英超賽事，蘇B被問及會否在陣容上作出很大調動時，他否認說：「不會，我們要每次處理一場比賽。當然，我們接下來首先要鬥紐卡素，但我們會擺出強勢陣容。我們近周猶如得到魔咒，但今晚我們找到了自己，這群傢伙的腿部很有力量，因此要把某些球員換下，這是很重要的。我們會輪換球隊，絕對會輪換，但不會（作出很大調動），我們不會輕視之後的比賽。」

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