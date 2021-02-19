足總今日公佈，原定下月復賽的2022世界盃亞洲區外圍賽C組賽事，經對賽足總協商後，四場賽事與餘下賽事悉數延至6月舉行，而餘下賽事取消主客制，改為賽會制。

受武漢肺炎影響，2022世界盃暨2023亞洲盃外圍賽第二圈已多番延期，賽事原先下月復賽，但亞洲各地疫情仍未受控下，亞洲足協早前與香港足球總會與同組其餘四隊的足總，即伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨足總透過視像會議，商討世界盃外圍賽第二圈進一步延期事宜。

會議後，亞洲足協決定將伊朗對香港、香港對伊拉克及巴林對香港，延至本年6月的國際賽期期間舉行，並將會改以賽會制形式進行，即將餘下賽事安排在一個地區進行，而比賽地點及日期則有待亞洲足協公佈。

亞洲足協拍板將餘下世盃外以賽會制進行後，意味港隊短期內不會在主場出戰。據報，賽事暫定6月3日至15日舉行，港隊首戰對伊朗，之後7日對伊拉克，最後一輪是15日對巴林。港隊目前在C組，5戰5分排第4位，落後榜首伊拉克6分。

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