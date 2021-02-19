周四澳網男單上演另一場四強賽事，4號種籽梅韋迪夫惡鬥上仗精采反勝拿度的5號種籽薛斯柏斯。但戰情卻未如預期般激烈，梅韋迪夫順利以直落三盤淘汰對手，昂然晉身決賽，亦將跨季連勝紀錄延至20場，周日決賽將挑戰「澳網之王」祖高域的王座。

首盤賽事二人勢均力敵，但戰至第5局梅韋迪夫終於迫出爆發分更成功把握，率先破發領先3:2，最終順利以6:4先取首盤。未知是否受八強與拿度爭持超過四小時影響，薛斯柏斯的發揮明顯有所影響，相反梅韋迪夫越打越順，第二盤接連在第3局及第7局成功破發，再贏一盤6:2。

個人跨季連贏19場的梅韋迪夫越見強勢，第三盤一開局已經破發。但不過薛斯柏斯又一次在落後兩盤爆發，第6局成功把握機會首次打破梅韋迪夫的發球局扳平比數。此後戰況拉鋸，但關鍵的第11盤薛斯柏斯發球，被梅韋迪夫迫出三個破發分，最終乘勢再破發，再贏7:5直落三盤淘汰薛斯柏斯，生涯首次打入澳網男單決賽。

25歲的梅韋迪夫繼前年打入美網決賽後再度打入大滿貫決賽，而對手將為力爭第九次贏得澳網的一哥祖高域。賽後他表示在決賽遇上祖高域令他感到興奮，但他不會感到壓力，認為壓力都在對方身上，「我認為壓力都在他身上，因為他過去在澳網決賽從未輸過，而且他亦有壓力繼續追趕拿度及費達拿。」雙方對上4次交手，梅韋迪夫贏出當中3次，且看周日一戰能否打破祖高域的壟斷。

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