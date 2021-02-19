AC米蘭周四在歐霸盃32強首回合作客貝爾格萊德紅星，在兩度領先之下最終被10人應戰的主隊以2:2逼和，拿玻里更以0:2不敵CF格蘭納達，三支意甲球隊只有羅馬順利先下一城，作客以2:0輕取布拉加。

AC米蘭今戰於上半場兩度有球員食「詐糊」，其中，森姆卡斯迪利祖開賽6分鐘的入球因越位先而無效，迪奧靴南迪斯12分鐘在門前近射得手，但VAR確認他手球，入球無效。由於下周日會在意甲打吡戰迎戰國際米蘭，AC米蘭教練皮奧利今場收起了伊巴謙莫域等正選，戰至42分鐘，AC米蘭終打開紀錄，藉紅星的彭高夫擺烏龍而領先1:0。

52分鐘，阿利斯奧羅馬洛尼在禁區內犯手球，紅星獲得12碼，由簡加主射入網而追和1:1。9分鐘後，迪奧靴南迪斯博得12碼，他親自操刀射入，AC米蘭以2:1再度領先。紅星於77分鐘有米蘭洛迪兩黃一紅而少踢一人，不過，戰至補時3分鐘，紅星由柏夫哥夫接應隊友開出角球頂入，最終追成3:3，與AC米蘭和局收場。

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