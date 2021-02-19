港青泳將何肇倫日前因先天心臟異常入院施手術，英華書院校長鄭鈞傑指他手術成功，須留院觀察，何肇倫昨晚亦於社交平台自拍報平安。

就讀英華書院中五的「飛魚」何肇倫近日接受體院身體檢查，期間驗出心臟先天異常，昨早他於養和醫院施手術，英華書院校長鄭鈞傑表示他下午完成手術，一切順利，將留院觀察；晚上何肇倫則於IG上載於病榻的自拍照報平安，表示「多謝大家關心」。

何肇倫為港隊明日之星，他現為100米背泳香港青年紀錄保持者，過往於學界賽事所向披靡，手握六項學界紀錄。近日他正申請轉為體院全職運動員，然而身體檢查時發現心臟異常，被送入養和醫院接受手術，由於此為先天疾病，保險公司不會賠償逾80萬的醫療費，英華書院遂發起內部籌款，並調動學校教育基金的填補部分費用。

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