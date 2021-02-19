第四波疫情在去年底爆發，體育場所在12月初關閉，直至近日疫情放緩，大部份康文署轄下體育館及戶外硬地球場在今日（19日）終於解封，雖然街場外貼着安心出行二維碼，但有巿民指街場「冇人理」，二維碼作用不大。另外，修頓及麥花臣等全港多個街場仍用作流動採樣站，一班餓波甚久的巿民應留意相關資訊，避免摸門釘。

武漢肺炎肆虐逾年，康文署轄下體育館及硬地球場在去年12月2日起因第四波疫情而關閉，球迷苦等兩個多月，終等到球場在今日重開，維園四個籃球場皆爆滿，足球場亦有十多人鬥波，盡情揮灑汗水。康文署曾發聲明表示，會使用者在進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。雖然球場邊鐵絲網及球柱貼著多張「安心出行」二維碼，但驟眼看卻沒有人掃碼記錄行蹤。

就讀中四的Katie跟兩位朋友相約到維園打籃球，她認為二維碼作用不大，「咁大個球場，冇保安睇住，都唔會理到咁多。」她續指希望到體育館打球，惟在康體通預訂系統可見多個球場已被租用，故將會繼續到街場打球。至於在英國讀書的Jasper今早獨自到維園打球，他透露自己在去年12月底返港時已封場，因此十分餓波，未來亦會相約好友一起到街場打球。

值得留意的是，康文署轄下部份體育場所依然關閉。截至今日，全港仍有28個場地用作流動採樣站（見附表一），重新開放予巿民打球的時間亦各有不同，如灣仔區的修頓遊樂場在昨、今日開放餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工作流動採樣中心，而油尖旺區的麥花臣遊樂場則於本月15至28日開放予全港巿民採樣。另外，政府昨日（18日）公布首批由內地科興生產的疫苗將於明日下午抵港，由復星BioNTech生產的「復必泰」疫苗則預計本月底運到，當局下星期二起將接受網上預約接種。全港21間體育館及羽毛球中心將被用作社區接種中心（見附表二），當局預計至少運作6個月。

各區向公眾提供服務的流動採樣站列表 （截至 2021 年 2 月 19 日）：

將用作疫苗接種中心的體育館列表：

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