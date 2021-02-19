去年英超為響應美國支持黑人平權運動「Black Live Matters」，所以每場比賽開波前全場球員及球證都會單膝跪，另外亦會在球衣上印上BLM的字樣。不過，近期已有聲音反對有關做法，而水晶宮的黑人前鋒韋費特沙夏近日亦開腔表示，未來不會參與單膝跪儀式，成為英超首位球員反對相關儀式。

近日沙夏接受金融時報訪問時，就指賽前單膝跪的儀式越見形式化，失去爭取平權的意義，「我認為單膝跪逐漸失去意義，現在只是為做而做，純粹的表態，我認為是不夠的，所以我不會再做。」沙夏認為現時對黑人球員網上依然充斥種族歧視的言論，可見運動的力量有限。同時，沙夏亦表示不希望再穿上印有BLM的球衣，除非一切有所改變，否則他不想再參與一切有關BLM的行動。

早前英冠球隊賓福特認為單膝跪對歧視的影響大減，所以全體球員已決定不再於比賽前單膝跪。雖然英格蘭職業球員工會12月訪問球員，仍有大部份支持單膝跪行動，但沙夏今次開腔反對，未來或者會引發連鎖效應。

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