周四在歐霸盃32強首回合接應加里夫巴利助攻後為熱刺先拔頭籌，幫助球隊以4:1輕取禾夫斯貝加的孫興民表示，自己與巴利關係密切，並且為對方在這場比賽貢獻了一傳一射而高興。

孫興民賽後說︰「我與他（巴利）的關係很密切，我非常高興他可以獲得上陣時間、射入一球和助攻一次。我真的很享受與他一起比賽。」至於巴利則表示，球隊今仗心態是要盡量多入球以增添信心︰「我們最近贏的比賽不算多，所以爭取一場勝利去提升信心非常重要。希望這將展開一個很好的走勢。」

熱刺作客的這場比賽，因為武漢肺炎疫情影響而在中立場、匈牙利布達佩斯的普斯卡斯球場進行，去年贏得普斯卡斯獎（最佳入球）的孫興民表示︰「在這個球場比賽很棒，非常特別，因為我去年贏得了那獎項。」28歲的他又說︰「我們贏出了，那比起特別的感覺更重要。這是非常重要，我們由第一分鐘開始已展示我們想取勝，不止是1:0或2:0。我們展示了很好的態度，上半場射入了三球，大伙兒的心態都非常好。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！