湖人教練禾高（Frank Vogel）周四表示，隊內球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）經過隊醫診斷後，證實要因傷休戰四戰，預計在下月初明星賽前回歸的機會不大。

AD於周日鬥金塊的常規賽才因傷復出一場，惟該仗再觸傷阿基里斯腱舊患，提早在第二節退下火線，加上其右小腿亦有傷患，至今已經休戰兩場。早前預料AD大概要養傷2至3周，惟湖人周四證實這位明星中鋒要休戰至4周，這時間已計算讓AD康復和重投練習在內，他很大機會要在3月5至10日的明星周末後才能歸隊。

禾高說：「我們不想他為傷勢感到擔憂，這樣做是保守一點，以確保他歸隊時是完全康復的。」AD周一已經接受過磁力共振檢查，結果顯示他的右腳阿基里斯腱沒有撕裂或斷裂的迹象。湖人缺少AD，周四常規賽亦以109:98不敵網隊，在主場吞敗。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！