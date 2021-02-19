疫情第四波去年底爆發，政府一刀切關閉所有體育場地及設施超過兩個月後，康文署管轄仿真草球場今日重開，而部份已停止運作超過兩個月的足球學校，今日急不及待安排學員接受訓練，部份學員對可重返球場接受系統性訓練表現興奮。

持續超過一年的疫情，嚴重打擊足球業界，當中各足球學校更加深受影響，不少教練因球場復開無期，手停口停而轉行求存。政府日前公佈，康文署管轄的足球場及籃球場今日重開，阿仙奴(香港)足球學校獲悉今日重開場地後，隨即今晚在港九兩地安排學員進行訓練。

由於學員進入球場需要經安心出行二維碼或登記個人資料，今晚在鰂魚涌公園球場的訓練班展開前是數十學員發了相當長的時間登記才可入場，但部份年紀甚輕的小學員對能夠重新進行訓練表現興奮及投入，不介意要戴口罩訓練。學員及教練是按指引分批保持社交距離進行訓練，而家長是不能進入球場範圍內。

阿仙奴(香港)足球學校總監高志超表示，由於學校是以團體方式租用康文署場地，故球場重開便可立即安排訓練，希望足校可持續維持正常運作。除阿仙奴足校外，利物浦國際足球學校(香港)今日亦場不同場地重新安排訓練。至於傑志足球學院、車路士足球學校(香港)及國際米蘭香港青訓學院等因需時準備復操，要到下周或稍後時間才可重啟訓練。

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