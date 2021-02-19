NBA周四官方宣佈2021年明星賽將落實於3月7日在阿特蘭大進行，聯盟同時公佈東、西岸正選陣容，兩岸得票最高的湖人球星勒邦占士（LeBron James）及網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），將分別擔任兩隊隊長。賽制方面，今年明星賽會繼續沿用上年的比賽模式，以致敬已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）。

今年明星賽將在鷹隊主場州立農業球場上演。由占士擔任隊長的「Team Lebron」，另外四位正選球員分別是金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）、快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）、勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）和小馬新星當錫（Luka Doncic）。當中，隊長占士的總票數達到5,922,554票，已是他連續第5年成為票王，也是其職業生涯第17次擔任明星賽正選，僅次名宿渣巴（19次）和拜恩（18次）。今年亦是他職涯第8次獲得明星賽最高得票，僅次米高佐敦的9次。本來拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）和當錫得到相同的總票數，但鑑於後者在球迷投票獲得更高票數，因而得到正選席位，這位21歲新星已是生涯第二次入選明星賽。

東岸方面，KD在今屆明星賽投票的總票數亦達5,567,106票，是東岸史上得票最高的隊長，也是全聯盟第二得票最高的球員。他的其餘四位「Team Durant」正選球員分別是公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）、巫師控衞比爾（Bradley Beal）和網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）。今季場均得到32.8分在NBA居首的比爾，是生涯首次擔任明星賽正選。

明星賽將在當地時間3月7日晚上8時開打，人氣十足的入樽賽會在明星賽半場進行，三分賽和技巧賽在賽前進行。賽制方面則和去年明星賽相同，每節比賽時間均為12分鐘，每節比分亦會由0:0重新開始計算。第四節會沿用去年的「搶24分」賽術，兩隊在不計時的情況下，首先達到目標得分者為勝。兩隊最後一節的目標得分，是首三節總得分加上24分。一如過去傳統，明星賽兩岸教練均由當季東、西岸成績最好球隊的教練執教，教練團會在2月23日挑選兩隊的後備球員。

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