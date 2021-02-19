蘇寧集團主席張近東周五表示，集團未來將會專注於零售的本業，並會減少對於與零售業務無關的投資，意大利傳媒估計，蘇寧集團可能會將意甲球會國際米蘭出售套現。

張近東周五透過視像向蘇寧集團員工發表新春團拜講話，他表示集團今年面對「轉折之年」，需要卸下包袱「輕裝上陣」。張近東又表示，集團將會堅持聚焦於零售業務，並計劃大刀闊斧進行改革，其中一項是減少對於非零售業務的投資。

其中意大利傳媒上星期已經爆出，蘇寧集團有意出售國際米蘭的股份，國際CEO馬洛達亦確認消息屬實。據悉基金BC Partners是國際的最大潛在買家，不過有指雙方在價錢上的分歧甚大，現時仍未有進展。另一方面，國際現時陷入財政危機，今年內急需2億歐元注資，否則就會面臨破產，情況令蘇寧集團進退兩難。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！