曼聯周四在霸盃32強首回合大勝皇家蘇斯達4:0，為球隊射入兩球的般奴費南迪斯賽後坦言，對他來說最重要的是贏取冠軍。

B費在57分鐘為曼聯射成2:0，是他今季各項賽事所入的第21球，效力紅魔以來，各項賽事上陣58場已直接參與了52球（33入球、19助攻）。B費賽後接受訪問時稱︰「我的目標是要盡可能入球和嘗試助攻隊友去入球，因我認為我所踢的位置就是要做這些工作。對我來說，最重要的是冠軍獎盃，贏取冠軍比入球更加重要。」

B費起孖加上拉舒福特和丹尼爾占士分別建功，曼聯最後以4:0大炒皇蘇，結束各項賽事三場不勝。B費表示︰「我們想要贏比賽，今日，我認為我們各方面都很出色。我們知道4:0是很好的結果，但我們必須小心皇家蘇斯達，為次回合作好準備。」

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