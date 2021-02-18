日本係好多香港人嘅鄉下，日本波都好多香港人鍾意，日職停咗兩個月又開番，先有個前菜畀大家嘆吓。星期六日本超級盃，日職冠軍川崎前鋒對日皇盃亞軍大阪飛腳，唔使問一定要前鋒。

季初波最緊要係陣容變動細，前鋒大軍變動唔大，中村憲剛退休，冇咩上陣機會嘅巴西外援迪奧高馬迪奧斯返祖家，影響唔大，相反一眾食糊人物好似小林悠、李安度達美奧、大島僚太仲喺度；飛腳就變動大好多，多咗後衞朱世鐘，巴西外援又換咗三件，點都要啲時間磨合，已經好蝕底。上季飛腳仲俾前鋒食到應，兩循環都輸晒，包括作客輸0:5嗰場波，我當時都有推介前鋒。今場前鋒讓到一球，上盤都冇咩問題，「入球大細」就偏好「大」多啲，不過可以等走地先出手就更穩陣。

意甲都係我嘅主戰場，下星期日就有場大戰米蘭打吡，我會有份旁述。雖然AC米蘭要兼顧歐霸盃，呢場好似輸蝕啲，不過睇過佢哋之前都唔係太重視歐霸盃，點都係聯賽緊要啲，仲要對住國際米蘭，一定會搏到盡。國際前鋒盧卡古，我之前就成日彈佢，冇錯佢呢排係幾好鬥心，不過佢就習慣大賽隱形，我嘅真命天子伊巴謙莫域，一定會要盧卡古還債。呢場外地初盤國際讓平/半，一定要下盤，兩隊都鬥攻，入球「大」都冇問題。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。