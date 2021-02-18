巴西球王比利在即將於影片串流平台Netflix播映的紀錄片中，大談自己的情史，他承認除了3任太太之外，過去亦曾經擁有多段婚外情，比利更表示不清楚自己到底有幾多位子女。

作為巴西以至整個球壇的神話人物，比利過去一直都不乏女人緣，這位年屆80歲巴西球王至今已經擁有過3段婚姻，擁有7位子女，大女兒Kelly已經54歲、最小的女兒Celeste就只有24歲。

比利的其中一位女兒Sandra是他與家中女僕Anisia一段婚外情所生的女兒，過去比利一直拒絕承認這段父女關係，直至1991年Sandra將父親告上法院，經歷了長達5年的訴訟後，法庭才判處Sandra可以使用比利的性氏。不過Sandra在2006年就因為乳癌離世，終年42歲。

比利在紀錄片中談及了自己多年來的情史：「老實說，我曾經有過一些婚外情，並且與部份對像生下了小孩，但有部份都是關係結束、小孩出生之後我才知道，因此我不知道我還有多少個未相認的子女。」

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