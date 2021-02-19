歐霸盃32強周四進行了首回合角逐，16場比賽中只有李斯特城作客布拉格斯斯拉維亞是以0:0賽和，其餘15場比賽每場至少有2個入球，結果全晚比賽共有59個入球，打破了2009/10球季以來，歐霸盃淘汰賽階段的單晚入球紀錄。

歐霸盃前身為歐洲足協盃，於2009/10球季改制，周四的16場比賽合共攻入59球，當中有兩場比賽射入了7球，分別為年青人以4:3擊敗利華古遜，以及半場落後1:2的格拉斯哥流浪作客以4:3險勝安特衛普。另外兩場各入6球的比賽，分別為奧林比亞高斯以4:2擊敗燕豪芬，以及莫迪以3:3逼和賀芬咸。

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