周五英甲嘅新特蘭宣佈易手成功，由年僅23歲嘅基利路易杜里費斯（ Kyril Louis-Dreyfus）做新班主，他更揚言今天是新特蘭展開歷史上最令人振奮新一頁的大日子，升班指日可待。

早在去年12月基利路易杜里費斯已經向尋求賣盤的大股東史釗活商討收購一事，當時新特蘭已經將有關賣盤的文件交予英格蘭足球聯賽。終在今天，新特蘭正式易手成功，由23歲的基利路易杜里費斯成為新班主，他表示：「今日標誌新特蘭將會展開歷史上最令人振奮的新一頁，我很有信心可以與大家度過目前球會的困境，帶領球會紮下基礎，走向成功。」目前新特蘭排在英甲第七位，絕對有機會升上前六參加升班附加賽升上英冠。

基利爸爸曾經是法甲球會馬賽嘅主席，佢地一家是法國富商，集團總值高價300億歐元。目前球會已經還清所有債務，絕對是基利路易杜里費斯大展拳腳的好時機。

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