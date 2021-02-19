馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯近日接受訪問時表示，對自己今季的表現感到高興，他透露自己來季很大機會繼續留在馬體會。

相信不少球迷仍會記得蘇亞雷斯去年9月離開巴塞隆拿時的揪心一幕，不過當日被巴塞新帥朗奴高文「趕走」的阿蘇並未因此而一沉不起，反而踢出了亮麗表現。這位34歲老將今季在西甲已經為馬體會射入16球，僅用了19場就追平了他在2014年首季登陸西甲和上季在巴塞時的入球紀錄。

阿蘇近日接受ESPN訪問時就表示對自己在馬體會的表現感到高興：「我很高興能在這支球隊享受高水準的足球，我希望這段時光能夠繼續下去。有一些人不相信我仍可以有高水準表現，因此我很努力證明自己。」阿蘇又大讚教練施蒙尼：「他令所有球員都更有自信，令他們踢出自己也想像不到的水準。」

蘇亞雷斯與馬體會的合約在今夏便會屆滿，不過阿蘇就獲得續約的主動權，他透露自己現階段傾向續約：「我希望下一季可以繼續這樣，對於我的將來，沒有任何人能夠為我作決定，我會掌握着決定權。」

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