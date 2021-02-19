熱刺前鋒加里夫巴利於周四歐霸盃因哈利卡尼缺陣獲得正選機會，結果他不負眾望交出一入球一助攻，協助熱刺4:1大勝禾夫斯貝加。早前有傳巴利和領隊摩連奴關係不和，但摩佬解釋，下半場換走這位威爾斯前鋒，是要確保他的狀態，因周日鬥韋斯咸有機會派他上陣，看來二人已經「和解」。

去夏以借將身份回歸熱刺的巴利，今季上陣機會不算多，他只曾在英超正選上陣過2次，主要在歐霸盃才獲得正選機會。有傳摩佬不滿巴利的工作效率，因此未給予後者太多機會，上周巴利更疑似在社交媒體暗諷自己狀態其實很好，但就得不到摩佬重用，因而傳出二人關係變差的謠言。今場巴利交出一傳一射，更難得有正選機會，卻依然在下半場64分鐘被換走，摩佬就解釋：「他被換離場的其一原因，是因為我們試着讓他下場繼續上陣，那時換他出場，是要讓他的腿部休息，不用再跑來跑去，周日（鬥韋斯咸）的賽事是12點踢，但我相信他有機會落場。對他來說，現在最重要的是落場比賽，而不是踢足90分鐘。」

另一邊廂，射手哈利卡尼因足踝受傷未有隨隊出戰今場歐霸，摩佬表示這位英格蘭隊長有望在周日鬥韋斯咸一仗復出，他就：「我相信他可以在賽事上陣，但他過往已受過類似的傷，他比任何人都清楚自己的身體，他亦知道我想每場比賽每一分鐘都用他，因此派他落場從來不是一個問題。我想用最好的球員，為球隊帶來更高的勝算，帶來好成績，但始終要視乎他自己的感覺來作出決定，我們和醫療團隊也同意讓他好好照顧身體，但我相信周日他就可以復出。」

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