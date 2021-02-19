周四NBA常規賽重頭戲湖人主場迎戰網隊，今場對決被喻為總決賽前哨戰，但湖人有安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）和舒路達（Dennis Schroder）兩大主力缺陣，只能以殘陣應付網隊。即使勒邦占士（LeBron James）個人交出32分8籃板7助攻，但全場被網隊18個三分球射死，最後以98:109敗陣。

衞冕的湖人目前在西岸排名第二，網隊亦是東岸第二的勁旅，兩隊都是殺入總決賽的大熱門球隊，今場對碰就成為焦點。可是，湖人今場有AD續因右小腿及阿基里斯腱傷休戰第二場，舒路達亦因檢疫措施未能上陣；對手網隊同樣有超級球星杜蘭特（Kevin Durant）因大腿傷缺陣第三場，但隊內仍有雙巨頭夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）。結果湖人缺少兩位主要得分手，首節初段仍能與網隊抗衡，但及後就被網隊一路領放，最多落後過25分。網隊今場灑起三分雨，全隊射入18個三分。

雖然湖人內線得分佔盡優勢，禁區得分大幅領先網隊54:32，但外圍啞火就為致命傷，紫金兵團今場三分球30投僅8中，三分命中率低至26.7%，拿下32分的占士三分球也是6中1。後者今場達到職業生涯35,000分里程碑，成為NBA史上僅第三位員職涯得分達到35,000分，在NBA得分榜上僅落後名宿渣巴（38,387分）和馬龍（36,928），也更是史上最年輕達到此成就。36歲的占士亦已連續30場交出至少15分8籃板和5助攻，追平他自己在2018年和「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的紀錄。

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