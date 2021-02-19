相比名字響噹噹的大坂直美，寂寂無聞的比迪選擇低調。賽前她成為「澳網包機群組」需要隔離14日的球手之一，但她未如其他球手般大肆投訴，卻留在酒店房內獨自訓練默默耕耘。結果她成為72位隔離球手中唯一的女球手能打入澳網8強，更是她職業生涯首次打入大滿貫決賽，努力得到回報。

25歲的比迪此前在澳網的最好成績只是16強，前年甚至未獲資格參賽。隨後她轉戰過雙打，但依然無功而回。直至去年網壇因疫情停擺，比迪瘋狂操練，終在美網打入四強，世界排名升至生涯最高的24位。惟澳網開鑼前，她因乘搭了出現確診個案的澳網包機，成為72位被強制隔離14日的其中一位球手。當時不少球手抱怨隔離猶如坐牢，但比迪甚至未能享受其他球手擁有的每天五小時外出訓練時段，只能留在細小的酒店房間獨自訓練。但她沒有自怨自艾，善用澳網賽會提供的健身單車、啞鈴和跑步機等，在房內努力鍛煉。其正面態度得到回報，她成為72位強制隔離球手當中，唯一的女球手能打入澳網八強，更取得她生涯首個大滿貫決賽席位。

比迪續指，因應疫情關係，自己早在飛往澳洲前已在家中密密操練，她說：「我認為大家也經歷過這些艱難日子，不過很多人會作出投訴，我就告訴自己要努力適應。我意思是，世上有更多事情比起我困在酒店內14天更加糟糕，我做自己需要做的事情，就是盡可能保持最佳狀態。」

文：華弟