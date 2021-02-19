富咸球星干高路日前在家中開生日派對的片段，疑似違反禁足令，會方正就事件進行調查。

英國《每日郵報》獲得片段顯示，干高路在周一凌晨在家中獲得七名友人歡呼祝賀，但目前，英國並不准許室內的跨家庭聚會。

荷蘭國腳干高路周日剛27歲生日，他在當晚富咸作客以2:0擊敗愛華頓的英超聯賽中全程做後備，賽後他與球隊其他成員一同乘機飛返倫敦。該段由建築物內部拍攝的片段可以看到，穿着球隊運動服、戴着口罩和拿着旅行袋的干高路開門，同行還有另外兩名男子，屋內至少有七人在強勁音樂下等候他，現場還有生日蛋糕和大量黑色及銀色的氣球，而在干高路步入屋內時，現場大聲歡呼，片段中出現了「surprise」字樣和四個心心emoji。

干高路之後揮手回應並隨着音樂跳舞，富咸得悉有這片段後正進行調查。《每日郵報》的報道則引述消息人士表示，干高路並不知道派對的計劃，他在凌晨回到家時看到有聚會亦感到意外。

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