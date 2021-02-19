曾效力東方龍獅及傑志的西班牙前鋒洛迪古斯已重返本地球壇，將加盟近期增兵停不了的理文，以助該隊在餘下賽季爭取佳績。

現年30歲的洛迪古斯上季疫情期間因未能與傑志在減薪問題上達成協議，最終提早解約，而這名前港超聯神射手離開傑志後曾短暫跟隨升班馬晉峰操練，有指曾與理文接觸，惟當時未能達成加盟協議，之後返回祖家西班牙。

消息指，這名踢法全面的前鋒返回祖家後原先準備轉到印尼甲組球會Borneo FC，但受疫情影響，有關轉會遲遲未能作實，而一直對洛迪古斯有興趣的理文早前再與聯絡他，經洽談後，日前傾妥條件，並已返抵香港，現正家居隔離，預計下月初便可向理文報到。

今季首次出戰亞協盃的理文在疫情下的休戰期為加強實力，先簽入港隊守衛徐宏傑，早前公佈已羅致上季短暫效力和富大埔的前南韓小國腳前鋒金承龍；這名35歲攻擊球員早前完成隔離後，已投球隊操練，料會在周日對標準流浪的菁英盃最後一輪分組賽候命。

理文簽入金承龍後，連同荷西安祖、沙普夫、亞哥斯達、基華尼頓及尼迪利，而即已用盡外援名額，現將簽入洛迪古斯，意味陣內可能會有外援將會離隊。洛迪古斯在於16/17球季加盟東方，18/19球季以12個聯賽入球，與盧卡斯並列港超聯神射手，而他上季轉投傑志，可是球季因疫情而多次暫停，傑志向球員提出減薪方案，惟洛迪古斯不接受，終不歡而散解約離隊。

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