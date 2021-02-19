英超球隊曼城以狂風掃落葉方式在各項賽事連勝17場，今周英超來到倫敦作客阿仙奴，會否被對方終止連勝紀錄？何輝認為曼城雖然要兼顧歐聯、英超、足總盃等戰線，但因有充足球員輪換，且每個球員可勝任不同位置，故體能上亦足以應付：「曼城好難預測陣容，基本上個個踢得， 好多變化，同埋可以點樣針對對方嚟部署。」他預測比賽會是曼城贏2:1。何Wayne認同哥迪奧拿會針對性部署，尤其會安排祖奧簡斯路去箝制阿仙奴的布卡約沙卡：「首循環對賽，已經睇到哥迪奧拿嘅針對性嘢。」不過他覺得阿仙奴一班後生仔夠博，隨時可以殺曼城一個措手不及：「曼城係有啲攰嘅，我估阿仙奴會破曼城連勝，阿仙奴班後生仔有啲衝勁，我估1:1或2:1。」

至於英超另一場重頭戲，利物浦主場對愛華頓的默郡打比戰，何Wayne認為利物浦傷兵滿營，又要應付多條戰線，球員疲態盡現，就算剛剛在歐聯16強首回合贏RB萊比錫挽回聲勢，也很懷疑狀態能否持續：「我諗利物浦應該捱唔住，呢場我估佢唔得。同埋上場愛華頓對曼城有啲留力，呢場想博嘅。我估1:1，1:2，冷敲！」何輝認為利物浦只能殘陣應戰：「睇到個陣容好似係冇得郁咁滯，前面9、10、11（羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿）好攰，我估奧歷治或啫梳頓沙基利正選。」他預測賽果1:1或2:1，比較睇好利物浦能勝出。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！