周六英超上演默郡打吡戰，利物浦主場迎戰愛華頓。紅軍盡失上季王者之風，最近遭逢聯賽三連敗，那邊廂「拖肥」近況亦好不了多少，後防崩潰失球甚多。今場看好紅軍乘周二歐聯反彈之勢，能在愛華頓身上取得不少入球，捧「入球大細」[3/3.5球]「大」。

文：何西

利物浦上輪英超又輸一場，作客李斯特城在末段連失3球以1:3敗走，慘吞聯賽三連敗，加上近三場英超主場比賽同樣遭逢連敗，近況實在強差人意。紅軍領隊高普亦承認，球隊現階段已非爭標分子，爭取前四席位才是現實目標；球隊目前位列積分榜第六，領先今仗對手愛華頓3分但多踢1場，換言之兩隊目前失分情況一樣，可謂默郡「難兄難弟」。

沙拿腳風順文尼回勇

紅軍在英超低迷，幸剛於周二轉戰歐聯及時回勇，在該場16強首回合於中立場，以2:0擊敗德甲RB萊比錫。前鋒穆罕默德沙拿在該仗又建功，連續三場比賽皆有進賬下，目前各項賽事共入24球，亦已比上季整季為多。更令利迷欣慰是另一主力前鋒沙迪奧文尼在上仗亦建一功，他在近7場有份上陣的英超比賽僅入1球。在眾守將長期因傷休戰下，後防仍是利物浦的弱點，上場歐聯力保清白，才是各項賽事近八戰首次能保不失，今季犯錯次數急增的門將艾利臣比加，以及自月初慘負曼城一仗後一直缺陣的法賓奴泰華利斯，皆未有在周四操練現身，不過二人都有望在今場候命。

力求結束主場三連敗

論近況，愛華頓比利物浦更差。球隊在周三英超補賽於主場不敵曼城，近6場聯賽僅得1勝，連同早前英足盃戰至加時以5:4險勝熱刺晉級，拖肥已連續七場比賽出現失球，當中近4仗有3場至少失3球，即使領隊安察洛堤偶爾派上門將羅賓奧臣，代替比克福特把關，但情況仍未見太大改善；加上主力中堅耶利文拿在日前負曼城一仗受傷退下火線，無緣在今場候命，後防壓力更大。幸好今季在英超已入13球的陣中首席射手卡維特利雲，就有望趕及傷癒在今場復出，大大提升入球本錢。

自連續68場英超主場不敗這球會紀錄結束後，紅軍近期在晏菲路作賽表現實在強差人意，錄得三連敗，不過在打吡戰往往格外賣力，加上對手亦正處於頹勢，看好紅軍全力開火下，可在這場史上第238次默郡打吡戰取得不少入球，大手交易可期。