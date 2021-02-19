效力英冠球隊史篤城長達14年的中堅梳爾哥斯，雖然季後才正式約滿球會，不過雙方已經達成共識解約和平分手。而這位33歲的英格蘭中堅即將遠赴北美，轉投碧咸所擁有的美職球隊國際邁阿密。

出身於曼聯青訓的梳爾哥斯07年被外借至史篤城，效力半季就被球隊以100萬鎊（約1,000萬港元）買斷，並且旋即成為球隊主力。過去14年梳爾哥斯為史篤城上陣多達451場，而最為人認識莫過於其粗野的踢法，09/10球季鬥阿仙奴時就曾鏟斷艾朗藍斯的右腳，令對方要長唞近半年，更因此成為一代殺人王。

近年梳爾哥斯一直受背傷困擾，而且前年更因為一場友賽鏟波不慎扭斷自己的左腳長唞，因而令上陣時間大減，今季更為球隊在英冠上陣過兩次，最後一次上陣已經是上月對李斯特城的英足盃第三圈賽事。周五雙方決定提早分手，梳爾哥斯將會以免費轉會的方式加盟國際邁阿密。

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