曾效力紐卡素、水晶宮及巴黎聖日耳門（PSG）的法國中場卡比耶，以35歲之齡在周五宣佈高掛球靴。

卡比耶在去年夏天約滿法甲的聖伊天後，便一直未能尋獲新東家，至今周五作出人生重大決定，宣佈結束他的職業球員生涯。

這位35歲前法國國腳在Twitter以「完場（the final whistle）」作別：「經歷了超過17年對足球的的激情和熱愛，作出這決定使我很激動。所有的回憶會永遠存在，包括和人們的互動及這個令人難忘的運動，而我要在今天宣佈職業足球員的生涯已來到尾聲，儘管在35歲之齡，這個決定是無可避免及可以預料到的，但仍然很難接受，那是因為我對足球的熱愛。」

他也在致辭中感謝家人、朋友、隊友、領隊、教練團隊及球迷們，強調自己知道是時候要後退一步，衡量自己能夠帶來的激情及童年盛載的夢想已來到一個階段，要繼續向前走下去就要當機立斷。前球會紐卡素也有在Twitter祝福，還上載了他在球會時一連串的入球影片，包括曾在11/12球季及13/14球季兩次射破曼聯大門。

卡比耶於里爾出道，曾領母會在2010/11球季稱霸法甲，後來轉戰英超效力紐卡素，再回到法甲加盟當時已變豪門的PSG。雖然在PSG的1年半，他再隨隊贏得兩座法甲錦標，以及法國足總盃、法國聯賽盃等榮譽，但無法在隊內穩佔正選，使他要重返英超投效水晶宮。另外，他也擁有48頂國家隊喼帽，入過4球，代表法國出戰過12歐國盃、14世盃及16歐國盃3屆大賽，未染指錦標，惟之後的18世盃沒有他在陣，國家卻一騷20年之癢再上世界之巔。

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