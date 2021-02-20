衛冕傑志今晚在旺角場上演的菁英盃A組分組賽，靠安永佳頭槌梅開二度，加上隊長艾里奧近頂破網，以3:1擊敗有古安奴領紅的天水圍飛馬取得準決賽一席。

傑志對飛馬的A組生死戰是復賽首天焦點戲碼，吸引到1,191名球迷入場，場面尚算熱鬧，而傑志超援，前西班牙小國腳中場巴爾拿初登場且踢足全場，在中場能攻能守，展示出級數。

必須贏波才可出線的飛馬開賽便受壓，開賽8分鐘便失守；當時傑志丹尼左路傳中，安永佳近柱跳頂入網，傑志領先1:0。飛馬失守後仍然捱打，29分鐘，傑志丹尼禁區外冷箭射中柱。飛馬的巴西中場達施華在39分鐘左路突入妙射入網，追成1:1完半場。

易邊後，傑志主導戰局，57分鐘，基爾頓右路突入傳入中路，安永佳頂入其季內第9球，助球隊領先2:1。這位混血前鋒在65分鐘接應陳晉一左傳中飛頂被飛馬守門員陸平中拍出。戰至84分鐘，傑志右路罰球傳向遠柱，艾里奧頂入，並奠定3:1勝局。飛馬中堅古安奴在86分鐘不智地從後拉跌傑志單刀的蘇沙，被紅牌逐離場。

傑志全取3分後，以3勝3和得12分升首位，並確保出線，而飛馬6戰7分完成今季菁英盃。傑志教練朱志光賽後表示，巴爾拿曾在高水平聯賽比賽，來到這裡當然可以幫到球隊，尤其是年輕球員，飛馬教練郭嘉諾指出半場保住不敗，是做到賽前部署，但最終三個失球都是傳中所導致，這方面需要檢討。

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