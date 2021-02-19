過去一年，特區政府一次又一次因疫情關閉健身室，關足近半年，連好打得的香港拳壇「轟炸機」向柏榮也掉下男兒淚，三間拳館白交租半年，向政府借貸過也解決不了每月3、40萬的租金，看在眼裡的向太Eva坦言，現在已行到賣樓套現的地步；年初七政府有條件重開包括拳館及健身室等在內的體育場所，半喜半憂的Eva鬧爆政府「好奸」：「佢哋將嘟『安心出行』嘅責任放在場所度，要我哋迫啲客嘟，遲啲一定又迫我哋業界打疫苗，政府真係好奸。」

不過，正如Eva所講，有得開舖比冇得開好，武肺過去一年，將香港運動業折騰得五勞七傷，健身室關閉由去年三月關到五月，七月關到九月，12月關到本周三，足足25周，半年冇工開，被迫白交租，前陣子向師傅接受傳媒訪問時感觸落淚，Eva看了也心痛：「我哋成家人都承受好大壓力，唔只係我同向師傅，兩個仔女，仲讀緊中學，見到想食嘅蛋糕、想要嘅嘢都唔出聲，一家人節衣縮食，唔買新鮮，買平啲食材。」

40歲的向師傅，2002年歷史性奪世界業餘泰拳大賽冠軍，之後奪獎無數，現有的三間拳館包括灣仔（03年開）、尖沙咀（05年開）及九龍灣（18年開），不久前才續租約，為了生計，向師傅同Eva都回到公園一對一教拳，近月將手上一層百幾呎蚊型樓出售，可惜未有聲氣，Eva說：「我哋所有流動資金已用晒，之前政府擔保借銀行百幾萬都用完，全部交晒租，蝕蝕埋埋都七位數。」Eva認為是被政府「彈出彈入」的政策害慘：「第四波我哋都冇開兩個幾月，確診數字咪又喺咁高企，你唔封關，我哋就被祭旗。」

本周四健身室重開，Eva坦言只有助士氣，但解不到舖租的燃眉之急，加上政府強制實施「安心出行」二維碼，只會加重同業負擔多過幫忙。

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