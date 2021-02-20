唔少英超球星都好喜歡開派對，家陣疫情未穩定，已經有好多球星違禁開P。英國《太陽報》禮拜五仲指出，有位英格蘭球星最近開咗個狂野派對，仲將一啲有強勁藥力嘅安眠藥溝埋酒一齊飲，真係好危險。

據報道話，呢位英格蘭球星喺黑市入手咗一大批有強勁藥力嘅安眠藥佐匹克隆（Zopiclone），然後叫埋班朋友一齊開P，本來已經違反當地嘅防疫條例，但呢位球星仲公然咁狂吞佐匹克隆，溝埋名貴嘅香檳同伏特加一齊飲。身邊嘅朋友都忍唔住勸佢快啲戒，唔係就會摧毀自己嘅職業生涯。呢位英格蘭前鋒就話，揀一啲安全級別係C等級嘅藥丸，就唔會喺英超藥檢入面被驗到，而呢種只有英國處方嘅安眠藥，送酒飲的話可以令佢有種亢奮嘅感覺，所以食到上晒癮。結果第二日操練就成個人冇晒力，又眼訓。

呢位球星嘅其中一位隊友就話：「我睇住佢一路飲一路吞佐匹克隆，我真係唔能夠相信呢件事發生喺我朋友身上，佢係我隊友嚟。佢同我講佢好辛苦，因為食藥食到上晒癮，佢啲朋友都好擔心，咁樣好影響佢落場踢比賽。」其他朋友仲話，佢哋耐唔耐就會去附近一個地庫開P，覺的呢位身價百萬嘅球星係拎自己前途較飛。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁