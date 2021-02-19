今個周末，英超、意甲、德甲都會迎來打吡戰。英超有「默郡打吡」利物浦鬥愛華頓，利物浦剛於聯賽遭逢三連敗，且看能否乘周中歐聯贏波反底。至於意甲就有「米蘭打吡」AC米蘭鬥國際米蘭，米蘭上周輸波讓出榜首予國際，令今仗競爭意味更大。而德國就有「魯爾區打吡」多蒙特鬥史浩克04，今季蜜蜂兵團表現走樣，即使遇上榜尾的史浩克亦難言穩勝。

上周不敵李斯特城之後，利物浦聯賽慘吞三連敗，莫說衞冕，現時就連爭入前四亦有一定難度。球隊在迎接默郡打吡前總算在歐聯16強擊敗RB萊比錫止血，而就今季紅軍「大跌watt」而言，影響最大的當然是中堅接連受傷，這又要從首循環對愛華頓說起。

首循環默郡打吡，愛華頓門將比克福特一次出迎踢傷紅軍的定海神針華基爾雲迪積克（VVD），結果後者觸傷十字韌帶長唞。禍不單行，之後到祖高美斯入選英格蘭後膝部嚴重受傷，出名是玻璃腳祖爾麥迪比又不時傷停。此後在利物浦中堅位置出現過的名字眾多，有新人的尼達利菲臘斯及里斯威廉斯，有中場頂更的佐敦軒達臣及法賓奴泰華利斯，現時更有冬季新兵奧辛卡巴克的加入。各項賽事，今季紅軍就用了17個中堅組合，單計英超就有13個不同配搭，認真誇張。

對比去季同期，利物浦24周後多失17球，與去季全季比僅少失1球。但要與去季齊腳加上巔峰狀態相比亦不切實際，加上季初一場匪夷所思被維拉狂數2:7的比賽，失球較多亦屬正常。反而入球對比去季少入11球，其中已經包括7:0狂數水晶宮，問題就更值得探討。雖說穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼，以及羅拔圖法明奴亦有所下滑，但防線大執位更受影響的似乎紅軍整個後場組織體系。

高普上任後紅軍曾經是「快打旋風」，用瘋狂迫搶為主要戰術，但自從VVD及艾利臣來投，球隊明顯刻意縮後，亦比過去更注重控球及講求進攻節奏。不論VVD及艾利臣都是用波能手，在非常講究後場啟動攻勢的現代，VVD已成為紅軍進攻的第一點，決定進攻方向及節奏，VVD受傷對紅軍組織的影響不言而喻。

另一個影響要素必然是隊長軒達臣被迫移後，軒達臣在中場位置雖然並不起眼，但其存在對紅軍中場運轉非常重要，有數據統計軒達臣並非出任中場的比賽，不論入球、失球都會受影響。去季三人中場，軒達臣及法賓奴經常頂更，運轉的重責就落在新兵堤亞高艾簡達拿身上。明顯地，高普當初引入這位技術一流的西班牙中場，就希望令球隊踢法上有更多變化，可惜加盟不久又因受傷及武肺長時間缺陣，缺乏磨合時間，高普所想像的打法亦未有出現，才令紅軍處於如此尷尬境況。一環影響一環下，利物浦呈下滑之勢絕對正常，傷了那麼多人還可以遇神殺神才不現實。

今季英超軒達臣出任中場與否利物浦表現

出任中場

場數：13場

勝/和/負：7勝/6和/0負

入球/失球：29球/12球

出任中堅或未有上陣

場數：11場

勝/和/負：4勝/1和/6負

入球/失球：16球/20球

資料來源：transfermarkt

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