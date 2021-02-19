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武漢肺炎｜體育界轟政府抗疫無能 教練「死晒」要賣樓幫拳館交租

35分鐘前

武漢肺炎疫情第四波持續，政府一刀切關閉所有體育設施及場地兩個月，全職及兼職教練生計大受影響，當中足球為重災區之一，職業港超聯停操停賽，足球學校再停止運作，縱使政府準備初七重開場地及設施，但疫情漠視體育業界死活，教練轉行，更因疫情而令參與人數大減。香港國際米蘭青訓學院青訓總監趙俊傑坦言，學院在第四波是處於冷藏狀況，政府防疫無方，體育教練及足球教練等「死晒」。阿仙奴(香港)足球學校總監高志超以受重創來形容今次疫情，連好打得的香港拳壇「轟炸機」向柏榮向政府借貸過也解決不了租金，賣樓套現（詳見另文）。

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體育界在持續超過一年的疫情， 從來是最被受忽視行業，縱使業界已不斷加強防疫措施，接受戴口罩運動，可是每次爆發必先被開「刀」；這回跳舞群組引爆的第四波，政府一聲令下，一刀切關閉所有場地及設施，令到整個體育界再次全部陷入停止運作，隨時陪葬。

有足球學校高層粗略估計疫情一年，只運作兩個多月，即是有九個月沒有收入，期間要支付員工薪金、租金等，只有少量全職教練可獲半薪，更多是手停口停，無奈轉行求生，足球學校仍可苟延殘喘，實際已被重創。香港國際米蘭青訓學院總監趙俊傑表示早前還有家長報個人訓練，但這次跟隨學校停面授課而再沒有，而學院只餘他與四名全職教練。他說：「股東這段時間要頂租金等，要有其他收入才可出糧畀我，收入差好多。國際米蘭算體恤我們，已停收品牌費，而目前是將整個學院放入雪櫃，等到解封。」國米學院只有精英學員維持網上訓練，這些收入勉強夠幾位全職教練半薪。

為幫補收入以照顧家庭，趙除一腳踢處理學院行政，辦網上海鮮外賣，由入單及送貨全部一腳踢。他說：「政府除限聚，就是限聚令，基本上冇其他措施。疫情已經一年，我們(市民)做得不差，但未能斷尾，好多人已經生活不到，政府是否做得差呢？政府似乎是等減少，恢復，又爆，又停，今次第四次，如何令市民盡快回復正常生活，這方面做得差，令體育教練及足球教練等行業死晒。踢波係咪咁大風險呢，但至今一個也沒有因此而出現個案。」

車路士足球學校(香港)疫情再爆後，二十多名全職教練再半薪，期間安排教練進修，視象探訪老人中心，堅持繼續派發防疫用品給基層市民，並做好球場清潔，靜待政府重新開場。

農曆年後，如不重開球場便可能結業的阿仙奴(香港)足球學校終於等到政府重開場地，但總監高志超表示學校已被重創，如不幸再有疫情出現，希望攻府不要再一刀切，叫停所有體育，因為沒有證據顯示因運動而有感染。他說：「第三波後，再報名學員銳減，重開後要想辦法提升學員參加嘅興趣，令佢哋可以安心參與應有運動。」

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