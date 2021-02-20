周六英超早場，由杜曹接手後未輸過的車路士作客鬥聯賽六連敗的修咸頓。兩軍狀態一天一地，但戰情卻未如預期般一面倒，「聖人」更先靠借將南野拓實上半場的入波領先，雖然下半場車路士有美臣蒙特射入12碼追平，但此後無以為繼，最終作客只能與修咸頓打成1:1，聯賽四連勝走勢被終止。

下周中將要出戰歐聯16強首回合的車路士未有留力，迪姆華拿、美臣蒙特等繼續擔正，另外尼高路簡迪亦在杜曹手下首次得到正選機會。開賽以後車路士完全控制戰情，惟球隊在擁有逾七成控球率下未有製造任何具威脅埋門，相反戰至33分鐘主隊把握一次突擊機會，南野拓實接應列特文的直線成功擺脫防守，帶順後門前輕鬆射入領先。而南野拓實亦成為杜曹「上車」以來，首個射破車路士大門的對手球員，修頓亦靠此入球領先上半場。

易邊再戰杜曹立即作換人調動，赫臣奧杜爾入替譚美阿巴謙加強側擊，戰至53分鐘車路士得到12碼機會，回防的丹尼恩格斯禁區內踢跌美臣蒙特，球證直指12碼，蒙特親自操刀一射中鵠追平。但扳平之後的車路士攻勢再度死火，更險被對手中堅維斯達加特的頭槌攻門得手，可惜中楣彈出。此後雙方再無進帳，雙方打成1:1平手。

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